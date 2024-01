Catania, evade due volte dai domiciliari in meno di 24 ore: va in carcere

Si tratta di un venticinquenne con precedenti per droga

CATANIA – La Procura della Repubblica di Catania nell’ambito delle indagini a carico di un 25enne indagato per evasione ha chiesto e ottenuto nei suoi confronti dal Tribunale la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella maggiormente afflittiva della custodia in carcere, eseguita dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco.

Il 25enne è stato, pertanto, arrestato e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Per aver violato le prescrizioni imposte dall’ottobre 2023 per spaccio di sostanze stupefacenti il ​​25enne già a fine dicembre era stato arrestato dai militari per due volte in meno di 24 ore.

Il 26 dicembre pomeriggio il giovane non fu trovato a casa ma in un bar intento a consumare del cibo e fu riammesso ai domiciliari. Il giorno dopo fu trovato a passeggiare il suo cane in un parco poco distante da casa sua. I carabinieri lo arrestarono di nuovo mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dispone il ripristino della precedente misura.