 Catania Fc, esonerato il tecnico Viali e tutto lo staff
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Catania Fc, esonerato il tecnico Viali e tutto lo staff

catania viali esonerato
Mimmo Toscano è tornato in panchina
SERIE C
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CATANIA – Il Catania Football Club ha comunicato di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra William Viali, insieme all’allenatore in seconda Marcello Cottafava, al preparatore atletico Luigi Pincente e al match analyst Vincenzo Perri.

In una nota ufficiale, il club ha espresso ringraziamento ai quattro professionisti per il lavoro svolto, augurando loro le migliori fortune personali e professionali.

Il club rossoazzutto ha ufficializzato, intanto, il ritorno in panchina di Mimmo Toscano. 

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