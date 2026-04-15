Catania Fc, esonerato il tecnico Viali e tutto lo staff

CATANIA – Il Catania Football Club ha comunicato di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra William Viali, insieme all’allenatore in seconda Marcello Cottafava, al preparatore atletico Luigi Pincente e al match analyst Vincenzo Perri.
In una nota ufficiale, il club ha espresso ringraziamento ai quattro professionisti per il lavoro svolto, augurando loro le migliori fortune personali e professionali.
Il club rossoazzutto ha ufficializzato, intanto, il ritorno in panchina di Mimmo Toscano.