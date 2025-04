Catania, Fratelli d’Italia ed il ministro Foti a convegno sulle Zes

Oltre 500 persone all'incontro tenutosi a Le Ciminiere

CATANIA – “ZES. Opportunità e sviluppo per il sud Italia”. Ieri convegno di FdI a Catania con il ministro Tommaso Foti.

Oltre 500 persone hanno partecipato, ieri pomeriggio a Le Ciminiere di Catania, al convegno di Fratelli d’Italia “ZES. Opportunità e sviluppo per il sud Italia” che ha visto l’intervento di Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il PNRR e per le Politiche di coesione.

“Segno importantissimo per il meridione”

È stato fatto il punto, con interventi della deputazione nazionale e regionale di FdI ed esponenti del mondo economico, produttivo e professionale, su uno dei punti cardine per il rilancio del Mezzogiorno: la Zona Economica Speciale.

La sua estensione a tutto il Sud è stato un segnale importantissimo per il meridione: un percorso avviato dal ministro Fitto e che vede ora il ministro Foti portarlo avanti con altrettanta determinazione. Un percorso su cui inizialmente si era registrata forte preoccupazione e perplessità. Ma il bilancio consuntivo di questi primi 15 mesi conferma la bontà della strada intrapresa.

Alla Sicilia il 25% delle risorse

“Dal 1° gennaio 2024 ad oggi – ha sottolineato il ministro Tommaso Foti – in Sicilia la ZES ha registrato 117 istanze di autorizzazione unica con un incremento del 56% rispetto all’anno precedente. Mentre le istanze complessive sono state 1582 con un credito d’imposta ottenuto di 567 milioni. La Sicilia, quindi, si è aggiudicata il 25% delle risorse economiche nazionali disponibili. Un risultato storico che premia il lavoro di squadra e la visione strategica per il rilancio del Mezzogiorno”.

Gli interventi

Oltre al ministro Foti sono intervenuti Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di FdI Catania, Luca Sangiorgio, coordinatore comunale di FdI Catania, Luca Sbardella, deputato nazionale e coordinatore regionale di FdI per la Sicilia, Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Salvo Pogliese, senatore di FdI, Manlio Messina deputato nazionale di FdI, Francesco Ciancitto, deputato nazionale di FdI, Ruggero Razza, parlamentare europeo di FdI, Giorgio Assenza, capogruppo di FdI all’Ars, Salvo Sallemi senatore di FdI.

Il momento conclusivo del convegno, coordinato da Carlo Alberto Tregua direttore del Quotidiano di Sicilia, ha visto il ministro Tommaso Foti rispondere alle domande di esponenti del mondo produttivo e professionale siciliano.

Hanno interloquito con il Ministro il presidente di Confindustria Catania Maria Cristina Busi, Pietro Agen, presidente di Confcommercio Catania, Nino Di Cavolo, presidente di Sicilia Fiera, Andrea Milazzo, segretario CNA Catania e i commercialisti Alessandro Micale e Giovannella Biondi.