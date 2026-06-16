 Furti in gioielleria a Catania: arrestata una donna
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Catania, furti in gioielleria: in manette una donna di 44 anni

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L'operazione della polizia
BORGO OGNINA
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1 min di lettura

CATANIA – È riuscita a mettere a segno due colpi in altrettante note gioiellerie catanesi, rubando oggetti di valore per oltre 10.000 euro. E l’accusa contestata a 44enne che è stata denunciata per furto aggravato da agenti del commissariato Borgo Ognina.

Specializzata in furti di gioielli e preziosi, la donna ha agito con scaltrezza portando via due bracciali in oro e diamanti dalle due attività commerciali della zona di corso Italia e di via Gabriele D’Annunzio approfittando di un attimo di distrazione dei commessi.

In entrambi i casi, una volta raggiunto l’obiettivo, la donna ha guadagno l’uscita dalle gioiellerie con il pretesto di dover spostare la propria auto, dicendo di averla parcheggiata in doppia fila. L’analisi dei video di sorveglianza ha permesso di arrivare alla sua identificazione.

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