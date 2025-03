Catania, i carabinieri scortano organi da Nesima al Cannizzaro

In meno di 15 minuti il prezioso e delicato carico è giunto a destinazione

CATANIA – I carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno scortato, sirene spiegate, dall’ospedale Garibaldi Nesima alla piazzola di decollo dell’elisoccorso dell’ospedale Cannizzaro un veicolo sanitario con alcuni organi appena prelevati da un donatore.

In meno di 15 minuti il prezioso e delicato carico è giunto a destinazione: ad attenderlo sulla pista c’era l’elicottero, pronto a decollare per dirigersi in altri ospedali della regione, dove una equipe medica lo avrebbe preso in consegna per l’immediato impianto su altri pazienti.

Questo particolare servizio, che rientra anche nell’attività dei Nuclei Radiomobili di tutta Italia, è stata fondamentale pure questa volta, visto che, solitamente, i tempi tra espianto ed impianto sono molto stretti: per il cuore al massimo 4 ore, per il polmone meno di 6 e per il fegato non più di 12, mentre per il rene anche 36 ore.