Catania, incidente mortale in pieno centro: perde la vita un motociclista

CATANIA – Incidente stradale mortale a Catania. Poco dopo le ore 19 di oggi, è avvenuto un violento scontro tra un’auto ed un mezzo a due ruote. L’impatto è avvenuto lungo il viale Mario Rapisardi – all’altezza del numero 32 – non distante di piazza Santa Maria di Gesù.

A perdere la vita, il centauro in sella alla sua moto. Sul posto, sono intervenuti gli agenti di Polizia municipale.

L’intervento dei Vigili del fuoco

“La chiamata alla sala operativa segnalava una persona incastrata a causa dell’incidente – spiegano in una nota dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco -. Quando i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto, i Sanitari del 118 erano già intervenuti e stavano praticando il massaggio cardiaco ad un uomo di 48 anni, il centauro coinvolto nell’incidente”.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, monitorando possibili fuoriuscite di carburante dai veicoli coinvolti e assicurandosi che non ci fossero ulteriori rischi per i soccorritori e i passanti. Inoltre, hanno collaborato con il personale medico del 118 nel tentativo di salvare la vita del motociclista.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso dell’uomo.

