Nei primi mesi già 1.300 prenotazioni con brevi tempi d'attesa

CATANIA – E’ attiva nell’Asp di Catania una nuova piattaforma telematica attraverso la quale il medico di medicina generale può gestire la prenotazione degli screening direttamente dal proprio studio. Nei primi mesi di utilizzo sperimentale della nuova piattaforma le prenotazioni sono state circa 1.300, con brevi tempi di attesa per eseguire visite e esami.

“Anche in questa attività – afferma il direttore sanitario Giuseppe Angelo Reina – la collaborazione costante con i medici di medicina generale, che ringraziamo, si rivela particolarmente importante. Insieme a loro e in forte connessione con i Distretti sanitari puntiamo a far crescere l’adesione agli screening oncologici nel nostro territorio”.

La rete assistenziale

“Grazie al rapporto privilegiato e diretto con gli assistiti, i medici di famiglia, come evidenziato anche dal Ministero della Salute, sono un riferimento essenziale per informazioni, chiarimenti e consigli sulla salute e sui programmi di prevenzione. Questa collaborazione – prosegue – è il segno concreto di una rete assistenziale che si fa sempre più vicina alla popolazione della provincia”.

Sempre sul piano della digitalizzazione dei servizi e del miglioramento della qualità dei processi è stato inoltre attivato il nuovo servizio di notifiche tramite l’app IO per i programmi di screening grazie al quale tutte le persone in fascia d’età per gli screening oncologici offerti gratuitamente dall’Asp di Catania.

La prevenzione

Riceveranno una notifica per ricordare loro di effettuare gli esami di screening quali mammografie, per la prevenzione del cancro al seno, rivolta alle donne da 50 a 69 anni, pap-test e HPV test, per la prevenzione del cancro del collo dell’utero, per le donne da 25 a 64 anni e test per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Il nuovo canale è già attivo e gli utenti ricevono mediante l’app IO la notifica con il promemoria dell’appuntamento. In tutte le notifiche di screening si rimanda al sito web per acquisire tutte le informazioni necessarie. Il giorno prima l’utente riceve anche un sms di promemoria dell’appuntamento.