Catania, meteo: pioggia e vento, i primi danni

CATANIA – Come segnalato da un nostro lettore, in via Sant’Euplio a Catania un palo stradale è stato divelto dal maltempo che nelle ultime ore sta sferzando l’hinterland del capoluogo.

Da più di 24 ore infatti il catanese è colpito da una perturbazione che si è piazzata sul mar Ionio, con venti fortissimi da nord-ovest e piogge continue.

L’ultimo bollettino della Protezione civile regionale segnala per oggi allerta arancione con il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre, venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale o orientale. Mareggiate lungo le coste esposte