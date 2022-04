Catania, Moro: “Vi dico la mia sul derby con il Palermo”

"Nel match di andata ho notato che Brunori è un giocatore che si muove bene"

CATANIA – Il giovane attaccante del club etneo Luca Moro, a quota 21 gol in stagione, è intervenuto ai microfoni di “Itasportpress.it” per commentare la stagione in rossazzurro: “Non pensavo così straordinaria all’inizio, poi dopo aver segnato i primi gol ci ho preso gusto. Le soddisfazioni personali sono arrivate anche grazie al lavoro dei miei compagni. E non è una frase fatta. Il derby con Palermo e Messina sicuramente saranno tra le più difficili, ma dobbiamo stare sul pezzo e rimanere concentrati al massimo anche quando sfideremo Latina e Taranto, avversari che non vanno sottovalutati.

“Palermo-Catania? Qualcuno potrebbe pensare – spiega Moro – che essendo io veneto non me ne importi tanto, ma non è così. Avendo vissuto una stagione a Catania, ho capito e sentito quanto sia importante vincere il derby. I tifosi te lo fanno capire ogni giorno che il derby vale parecchio per loro. Nel match di andata ho notato che Brunori è un giocatore che si muove bene anche se non segnò nessun gol al “Massimino. E’ un grande attaccante esperto e si vede in campo”.