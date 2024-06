Catania, personale dell’aeroporto aggredito a morsi e calci

Arrestato un 39enne

CATANIA – Ha prima spinto giù per le scale un operatore del gate, poi ha aggredito con morsi e calci due operatrici GPG della sicurezza aeroportuale. A rendersi protagonista di questo episodio di violenza nell’Aeroporto di Catania è stato un uomo di 39 anni, straniero, che è stato arrestato per violenza privata, lesione personale e resistenza a pubblico ufficiale.

Il passeggero con un biglietto aereo per Stoccarda, si è presentato davanti alle partenze per poi forzare la porta d’ingresso del finger, dirigendosi senza alcuna autorizzazione verso il piazzale di pista. Un impiegato in servizio al gate ha provato a fermarlo, ma il 39enne l’ha aggredito, spingendolo giù dalle scale del finger, procurandogli una ferita.

La furia del passeggero non si è fermata neppure davanti al personale GPG, intervenuto per fermarlo. L’uomo si è scagliato contro le due operatrici della sicurezza aeroportuale con morsi e calci procurando ferite lacero contuse, successivamente medicate presso un ospedale catanese.

A bloccare definitivamente il passeggero violento sono stati gli agenti della Polizia di frontiera che l’hanno arrestato e condotto all’interno dell’aerostazione. Il pm di turno, dopo aver appreso dell’accaduto, ha disposto il giudizio per “direttissima”, fissando l’udienza di convalida per il giorno seguente.

Ma l’uomo si è categoricamente rifiutato di presenziare all’udienza continuando a mantenere una condotta aggressiva e violenta sia nei confronti dei poliziotti che del personale sanitario chiamato ad intervenire per valutare le condizioni generali dell’uomo. Il Tribunale ha disposto la custodia cautelare in carcere.