Catania, picchia la moglie davanti ai figli e la minaccia di morte

L'uomo è finito ai domiciliari

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 36enne del posto per maltrattamenti e minacce di morte alla moglie. Gli agenti sono intervenuti per una richiesta al 112 di una donna scappata in strada in viale Grimaldi dopo le violenze del marito.

La ricostruzione dei fatti

L’uomo l’ha prima picchiata, in presenza dei figli minori, poi l’ha minacciata di morte. Le volanti intervenute hanno trovato la donna 35enne, in lacrime e con i segni dei maltrattamenti, per i quali sono state necessarie le cure mediche.

Una volta tranquillizzata, la donna ha raccontato agli agenti i dettagli dell’ennesimo episodio violento, appena vissuto in casa, davanti ai bambini della coppia. Il marito si è scagliato contro di lei dopo cena, aggredendola senza motivo, minacciandola di ucciderla con una pistola.

La vittima ha detto che il marito diventava particolarmente irascibile quando faceva uso di droga e in alcune occasioni, l’aveva anche costretta a comprarla per lui. L’uomo all’arrivo della polizia è scappato ed è stato poi trovato nella terrazza di casa dei suoi genitori dove si era nascosto.

Perquisizione e arresto

Gli agenti hanno fatto una doppia perquisizione, domiciliare e personale, alla ricerca dell’arma con la quale l’uomo aveva minacciato di uccidere la moglie, ma il 36enne ha ammesso di non possedere una pistola e di aver detto quelle parole per spaventare la donna. L’uomo, che aveva già ricevuto un ammonimento, è stato messo ai domiciliari nell’abitazione dei genitori.