Rifiuti illeciti, denunciata agenzia pubblicitaria

La ditta trasportava carta e materiali plastici indifferenziati in un terreno trasformato in discarica abusiva

CATANIA – Trasportavano e abbandonavano rifiuti in un terreno privato, trasformato in discarica abusiva: con questa accusa la Polizia Provinciale e le Guardie Particolari Giurate Ittico-Venatorie/Ambientali hanno indagato una ditta di promozione pubblicitaria digitale di Gravina di Catania.

La discarica si estende all’interno ed ai bordi di un terreno incolto sterrato nel territorio di Belpasso, a cui si accede da una stradella in terra battuta che parte dal centro abitato. Da anni lo stesso terreno è teatro di smaltimenti illeciti di rifiuti di vario genere, anche pericolosi (eternit, rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività produttive) effettuati da privati o da ditte. Sui luoghi è consuetudine, da parte di ignoti, appiccare il fuoco al fine di ridurre il volume dei rifiuti e dare spazio ad altri scarichi.

In particolare, nel corso dell’accertamento sono stati rinvenuti diversi cumuli di rifiuti per circa 15 metri cubi costituiti da materiale derivante da attività di grafica pubblicitaria digitale, come ritagli di materiali in PVC, banner, pannelli, carta, cartone, sacchi di plastica contenenti rifiuti misti, comprensivi di rifiuti solidi urbani. All’interno dei cumuli è stata rinvenuta documentazione riconducibile alla ditta indagata per smaltimento illecito di rifiuti.

L’ipotesi di reato è stata supportata dal sopralluogo del personale operante all’interno dei locali della ditta, dove è stato identificato materiale di scarto di produzione compatibile con quello abbandonato all’interno del sito adibito a discarica, evincendo gli stessi banner di soggetti pubblicizzati che erano stati riscontrati sul sito adibito a discarica.

L’attività di controllo alla quale hanno partecipato le Guardie Particolari Giurate Ittico-Venatorie/Ambientali dell’E.P.S. Sezione Provinciale di Catania, finalizzata alla repressione dei reati ambientali, ha condotto alla denuncia all’Autorità Giudiziaria della società di promozione pubblicitaria per smaltimento illecito di rifiuti.