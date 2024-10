Il Catania scivola al Massimino e il Latina passa col minimo sforzo: 0-1

Prima sconfitta casalinga per gli etnei che si allontanano dal vertice della classifica

CATANIA – Il Catania scivola sulla più classica buccia di banana perdendo la prima partita di questa stagione al “Massimino”. Gara stregata per i ragazzi di Toscano… comunque non all’altezza di precedenti prestazioni.

Il neo allenatore del Latina, Boscaglia, imbriglia a dovere la manovra di Castellini e compagni, sfruttando al massimo una clamorosa topica di Di Gennaro al quarto d’ora della ripresa.

La prima frazione di gioco riserva poche emozioni al pubblico presente, con un Latina ben messo in campo dal neo tecnico Boscaglia che imbriglia a dovere la manovra rossazzurra. Jimenez non brilla come in precedenti circostanze e D’Andrea è piuttosto impreciso anche quando non riesce a deviare in porta, da due passi, il cross radente di Guglielmotti. Inglese si danna l’anima ma non è adeguatamente supportato dai compagni mentre Carpani e Verna non trovano l’imbucata giusta.

Il Latina, orfano dell’ex Bocic perché squalificato ma con Ndoj sulla mediana, si affida soprattutto al gioco di rimessa e tenta di impensierire il rientrante Bethers solo con conclusioni dalla distanza che non inquadrano lo specchio della porta.

Nella ripresa, mister Toscano lancia subito nella mischia Stoppa e Lunetta ed il Catania ci riprova. Gli ospiti, però, continuano a fare densità nella loro metà campo e la formazione etnea non trova sbocchi. Inglese la porta la inquadra pure in un paio di occasioni ma quand’è oltre la linea difensiva avversaria.

Così matura la beffa quando Di Gennaro sbaglia clamorosamente l’appoggio a Bethers consentendo all’incredulo Ercolano di segnare la rete decisiva. Toscano opera altre sostituzioni ma il canovaccio non cambia. Il Latina si difende con ordine, non disdegnando veloci ripartenze… comunque sventate dall’attento portiere rossazzurro.

Tanta la delusione rossazzurra a fine partita: uno stop che costa caro in classifica al Catania che vede allontanarsi ulteriormente la vetta della classifica. Giovedì prossimo a Torre del Greco ci vorrà un’impennata d’orgoglio!

Tabellino

CATANIA – LATINA 0-1

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Bethers, Ierardi, Di Gennaro, Castellini (k), Guglielmotti (dal 36°s.t. Luperini), Verna, Carpani (dal 19°s.t. Montalto), Anastasio (dal 1°s.t. Lunetta), Jimenez (dal 19°s.t.Quaini), D’Andrea (dal 1°s.t. Stoppa) Inglese.

A disposizione: Adamonis, Butano, Gega, Raimo, Forti.

Allenatore: Mimmo Toscano.

LATINA (3-4-2-1) – Zacchi, Vona E., Berman, Di Renzo, Ercolano, Petermann, Ndoj (dal 26°s.t. Ciko), Crecco, Di Livio (k) (dal 43°s.t. Saccani), Improta, Martignago (dal 17°s.t. Riccardi).

A disposizione: Cardinali, Basti, Marenco, Vona A., Addessi.

Allenatore: Roberto Boscaglia.

Arbitro: Valerio Vogliacco di Bari.

Assistenti: Elia Tini Brunozzi (Foligno) e Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto).

Quarto ufficiale: Antonio Di Reda (Molfetta).

Reti: 15°s.t. Ercolano (LT).

Indisponibili: Sturaro, De Rose, Di Tacchio, Celli (CT).

Squalificati: Bocic (LT).

Diffidati: Anastasio (CT); Di Livio, Mastroianni (LT).

Ammoniti: Berman (LT); Petermann (LT); Zacchi (LT); Vona E. (LT); Ierardi (CT); Quaini (CT).

Spettatori: 16.75

Primo Tempo

4° Verna ci prova da fuori area: alto;

7° sul cross di Ierardi… girata di D’Andrea: centrale;

12° volata di Castellini che supera un paio di avversari ma il suo cross viene intercettato dal portiere ospite;

14° Di Livio serve Improta il cui tiro dal limite sibila di poco a lato;

25° sul cross radente di Guglielmotti… D’Andrea non riesce a deviare in porta per un soffio!

33° conclusione di Petermann che sfila a lato;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° un primo tempo “bloccato” si chiude a reti inviolate.

Secondo Tempo

1° nel Catania, Stoppa e Lunetta sostituiscono l’acciaccato D’Andrea e Anastasio;

3°gran deviazione in volo di Bethers che manda in corner il tiro a giro di Petermann!

6° gol annullato al Catania: Inglese era in fuorigioco nel momento in cui devia il porta il cross di Lunetta;

8° altro gol annullato al Catania: Inglese scarta il portiere sul lancio di Ierardi ma era in off-side anche stavolta;

14° occasione per il Catania: sul cross dalla bandierina… Lunetta e Carpani non riescono nella deviazione vincente;

15° Latina inaspettatamente in vantaggio: Di Gennaro sbaglia l’appoggio all’indietro ed Ercolano batte comodamente Bethers: 0-1 !

17° nel Latina, Martignago lascia il posto a Riccardi;

19° nel Catania, Jimenez e Carpani lasciano il posto a Quaini e Montalto;

25° sul cross dalla bandierina… Castellini manda alto di testa;

26° nel Latina, Ciko rileva Ndoj;

36° nel Catania, Luperini prende il posto di Guglielmotti;

39° Stoppa protesta inutilmente per un presunto fallo ai suoi danni all’ingresso in area pontina;

43° nel Latina, Saccani prende il posto di Di Livio;

45° concessi 6 minuti di recupero;

47° Di Gennaro finisce a terra in area ospite: si prosegue;

49° Bethers respinge il tiro di Saccani;

51° vince il Latina. Prima sconfitta casalinga del Catania in questa stagione.

[Foto Catania Fc]