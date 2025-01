L'accusa è detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

CATANIA – Un pregiudicato 22enne avrebbe trovato un modo “ingegnoso” per spacciare la marijuana. Avrebbe preso un’auto a noleggio e messo l’erba in un borsone sul sedile. Poi i clienti, dopo aver pagato, prelevavano il “prodotto” personalmente, self service, mentre lui da distante apriva l’auto con un telecomando.

Ora il giovane è stato denunciato a piede libero per spaccio. La denuncia è stata inoltrata alla Procura dai carabinieri di Piazza Dante. A lui i militari sono arrivati ieri pomeriggio, durante un servizio nella zona del “Fortino”, in pieno centro storico.

Il sedile posteriore

I militari hanno visto una Lancia Y posteggiata e un borsone nel sedile posteriore. Il borsone aveva la cerniera aperta e si vedeva che all’interno c’erano numerose bustine. I militari hanno controllato e scoperto il contenuto del borsone: marijuana.

Dalla targa sono risaliti all’autonoleggio, poi dal noleggio al giovane che aveva affittato la macchina. Lo hanno contattato e invitato a raggiungerli in via Poulet. Nel borsone c’erano precisamente 125 dosi con quasi 700 grammi di marijuana e altre 25 con i “ritagli” dal peso di oltre 100 grammi. Poi due bilancini. Per questo è scattata la denuncia.