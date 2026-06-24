Catania Summer Fest 2026, oltre 100 eventi tra centro storico e periferie

Il Comune punta su cultura diffusa: spettacoli e incontri da Villa Bellini a Librino

CATANIA – Oltre 100 appuntamenti tra musica, teatro, danza, cinema e divulgazione culturale compongono il Catania Summer Fest 2026, la rassegna estiva promossa dal Comune all’interno del contenitore “Cultura e Spettacolo”.

Il programma si svilupperà in diversi luoghi simbolo della città, dalla Corte del Palazzo della Cultura alla GAM, da piazza Federico II di Svevia a piazza Dante, fino a piazza Palestro e Villa Bellini, dove sarà allestita la grande arena da 8.000 posti.

La manifestazione coinvolgerà anche le periferie urbane, con eventi previsti a Librino, San Cristoforo e Masseria Moncada, nell’ambito di un progetto di cultura diffusa sul territorio.

“Portare la cultura fuori dagli spazi tradizionali significa animare la città e creare occasioni di incontro”, ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino, sottolineando il valore della rassegna come investimento sulla vitalità e sulla crescita culturale di Catania.

Il cartellone include anche appuntamenti teatrali e iniziative dedicate alla memoria civile, con una programmazione che punta a coniugare identità siciliana e dimensione internazionale.