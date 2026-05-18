 Catania, tentata violenza sessuale: arrestato un 48enne
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Tensione tra i residenti durante l’arresto
CARABINIERI
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1 min di lettura

CATANIA – I carabinieri del nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato in flagranza un uomo di 48 anni con l’accusa di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe fatto irruzione nell’abitazione di una 29enne, nel rione Cibali, aggredendola e tentando di abusare di lei.

Il 48enne è stato rintracciato poco dopo dai militari dell’Arma nelle vicinanze del luogo in cui sarebbero stati commessi i reati.

Come precisato dai carabinieri, durante l’intervento alcuni residenti, richiamati dalle urla e informati dell’accaduto, hanno manifestato atteggiamenti ostili nei confronti dell’uomo. I militari lo hanno quindi condotto in sicurezza in caserma.

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