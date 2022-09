Torna “Ricci Weekender”: festival di musica, cucina e vini siciliani

Nato dalla collaborazione tra il circolo Mercati Generali, la radio britannica Worldwide FM e il cuoco Ed Wilson

CATANIA. Ritorna dal 9 all’11 settembre a Catania, nel cuore della Sicilia orientale Ricci Weekender, il festival internazionale che tra musica, cucina e vini siciliani, offre in un unico cartellone il meglio per un week end di fine estate sull’isola.

Nato dalla collaborazione tra il circolo Mercati Generali, la radio britannica con base a Londra Worldwide FM fondata dal dj e producer Gilles Peterson, e il cuoco Ed Wilson del ristorante Brawn di Londra, Ricci Weekender porta nel nome il sentimento guida della sua identità che lo rende unico sulla scena nazionale: creare un club di viaggiatori da ogni parte d’Europa e d’Italia- i weekender- che si ritrova ogni anno in quest’angolo di Sicilia tra l’Etna e il mare per riscoprire la bellezza della condivisione e dell’essere comunità.

Tra gli storici Mercati Generali, le sale del Palazzo Biscari, testimonianza del più bel barocco siciliano per la prima volta aperte alla musica elettronica, il cortile del monumentale Castello Ursino e il giardino botanico di Radicepura a Giarre, il festival torna con una line up ricercata, più aperta alla club culture ma con la consueta ambizione di connettere jazz e musica indipendente con il meglio della cucina contemporanea, come di consueto rappresentata da Ed Wilson, quest’anno affiancato dal cuoco italo egiziano Mitshel Ibrahim del ristorante Ombra di Hackney, e da tre eccellenze del territorio: il vulcanico “etneo doc” Seby Sorbello, Salvatore Giardina di Vitis vineria, di Castiglione di Sicilia, e Massimiliano Vasta diVico Astemio, la raffinata cucinoteca di Riposto (CT).Ciascuno di essi proporrà uno speciale menù da accompagnare alla selezione di vini.

In programma il collettivo di riscoperta musicale partenopea Napoli Segreta, il nu jazzinglese dell’italianissima polistrumentista Maria Chiara Argirò, le atmosfere del duo Gebbia&Gerbino con il progetto Bhakti tra ambient, sperimentazione e ritmi indiani; il mix di sensazioni tropicali e affascinanti legate alla world music del dj e producer Marco Buscema, per l’apertura del festival il 9 settembre a Palazzo Biscari; Rbsn al secoloAlessandro Rebesani, compositore, produttore e musicista italo-americano che fonde jazz, cantautorato, folk ed elettronica, il 10 settembre nel suggestivo cortile del Castello Ursino.

Gli ospiti internazionali sono sempre stati uno dei fiori all’occhiello della rassegna e anche quest’anno Ricci Weekendernon si smentiscea partire dal primo giorno di programmazione, il 9 settembre con lo stile eclettico e ipnotico tra neo-soul, afro riddim, broken beat e house di Laani, fino all’appuntamento di sabato 10 settembre ai Mercati Generali conil fascino ammaliante di Rebecca Vasmant, musicista, produttrice e DJ di Glasgow a metà tra Matthew Halsall, Greg Foat Group, e Floating Points; il vibrante soul jazz della Secret Night Gang da Manchester e Antal, producer olandese fondatore dell’etichetta discografica Rush hour, tra le figure più influenti della club culture europea.

Ma il festival è anche occasione di ritorni e di rincontri come quello con il talento rivoluzionario e inarrestabile di Gilles Peterson, precursore musicale che nel suo percorso ha attraversato generi stili e nazioni della musica, rilanciando l’elettronica come suono globale, mixando soul, hip hop e jazz ai suoni del mondo. Le frequenze del live set di Peterson risuoneranno tra i meravigliosi giardini di Radicepura a Giarre domenica 11 settembre per l’ormai consueta chiusura del festival in uno degli angoli verdi più rigogliosi e suggestivi dell’intera Sicilia.

Tra piante tropicali, fiori, e profumi, vibreranno nella stessa sera le notedeldj set di Alioscia aka Bbdai, al secolo Alioscia Bisceglie, frontman insieme a Giuliano Palma della storica band Casino Royale.

Tra gli ospiti più attesi del festival ci sono sicuramente la cantante londinese Muva of Earth, astro nascente dell’alternative jazz dalle influenze afro futuristiche e Mr Scruff, -nome di battesimo Andy Carthy- un vero maestro della consolle:artista tra i più eclettici e completi del panorama musicale che da più di 20 anni si destreggia tra soul, funk, hip hop, jazz e reggae accompagnandoli con i “visual lo-fi”da lui stesso disegnati.

Sin dalla prima edizione Ricci Weekenderha coltivato il legame con il territorio e con le sue eccellenze, come per esempio le rinomate cantine dell’Etna conosciute in tutto il mondo.

Quest’anno sarà la Cantina Benanti, partner del festival a ospitare il tradizionale brunch domenicale nell’ottocentesca tenuta di Viagrande alle pendici dell’Etna, con vigneti che si estendono a perdita d’occhio con la cucina di Seby Sorbello, e il sound tropicale di psichedelia elettronica, afrodub, e tropical bass di Sonido Savage, nuovo progetto del dj producer e percussionista Jah Sazzah.

Ricci Weekender 2022 segna anche ritorno alla normalità, nel segno del recupero dello spirito di condivisione e del senso di comunità che da sempre caratterizzano il festival. E ritorna quest’anno anche l’after show per ballare fino all’alba sulla spiaggia della Playa di Catania, al Lido Jolly la notte del venerdì 9 settembre, con Sabotage e la “space disco” a metà tra elettronica e ambient del producer remixer e dj norvegese Prins Thomas.