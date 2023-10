Catania, trovata droga in un immobile abbandonato

Il sequestro è avvenuto a San Berillo Vecchio

CATANIA – Un panetto di circa 100 grammi di hashishi, 394 grammi di marijuana, cinque involucri di cocaina per un peso di 1,3 grammi sono stati sequestrati a Catania dalla Polizia di Stato in un immobile abbandonato nel quartiere San Berillo Vecchio, in via Reggio. Insieme alla droga gli agenti hanno anche trovato tre bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.