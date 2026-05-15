Catania, turista molestata in strada: interviene una passante

È stato decisivo l’intervento di una marescialla dei Carabinieri fuori servizio

CATANIA – Avrebbe molestato sessualmente una turista tedesca di 24 anni in strada a Catania, scatenando l’intervento di una passante che ha assistito alla scena e si è fermata per aiutarla. La giovane, sotto shock, non è riuscita a gridare ma ha iniziato a piangere, attirando l’attenzione della donna intervenuta.

L’uomo, un 44enne residente in Lombardia ma da anni domiciliato nel Catanese, è poi fuggito a piedi. È stato inseguito da una marescialla dei carabinieri libera dal servizio, che si è accorta dell’accaduto e lo ha raggiunto riuscendo a bloccarlo, nonostante una reazione violenta da parte dell’uomo.

Successivamente sono intervenute le pattuglie delle Volanti della Questura di Catania, che hanno dato supporto alle operazioni e preso in consegna il 44enne. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato quindi fermato e sottoposto alle procedure previste dall’autorità giudiziaria.

La vicenda è ora al vaglio degli investigatori per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti.