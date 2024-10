Catania, tutto pronto per “Dracula”: “Storia che attraversa il tempo”

Il musical vede alla regia Alessandro Incognito

CATANIA – Alessandro Incognito è il regista e l’autore dell’adattamento teatrale in musical “Dracula”. Sul palco del Teatro Ambasciatori di Catania da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre.

La Compagnia Poetica Produzioni ritorna di nuovo in scena per il grande pubblico. E non solo con degli spettacoli dedicati alle scuole.

“Dal 2017, l’anno del debutto ufficiale dei Promessi Sposi sono state realizzate diverse produzioni e la prima versione della messa in scena di “Dracula” nasce durante la scorsa stagione, ma in lingua inglese – spiega Incognito -.

Visto il grande riscontro e soprattutto il fascino che il mondo dei vampiri riscuote, non solo tra i giovanissimi, abbiamo deciso di riprendere in mano il copione e riscrivere il testo in italiano.

Vi troverete dentro tutti gli elementi di fascino di questo mondo, che fa parte dell’immaginario collettivo, ma anche qualcosa di nuovo, ovvero una grande attenzione nei confronti dell’aspetto umano dei personaggi, le loro tragedie e le loro gioie”.

Le aspettative

“L’obiettivo principale è raccontare questa storia, dalla realizzazione totalmente inedita e, ci teniamo a specificarlo, assolutamente partecipativa ed interattiva, per un’esperienza teatrale totalmente immersiva”, prosegue l’autore e regista.

“La “Poetica Produzioni” è una realtà che cresce di giorno in giorno fatta di tanto impegno, dedizione e amore, elementi fondamentali su cui abbiamo costruito la messa in scena di Dracula, il nuovo atteso musical”.

Un Dracula diverso dal consueto personaggio

Nella stesura dell’adattamento teatrale tutti i personaggi principali, non solo Vlad e Mina, ma anche il professore Abraham Van Helsing, l’avvocato Jonathan Harker, marito di Mina, Jack Seward e gli altri hanno qualità caratteriali ben delineate, è facile poter cogliere tutte le loro umane debolezze.

Ciò che rende inedita questa messa in scena è stata la valorizzazione della coralità, la vera e più grande protagonista di questo spettacolo. I performer saranno presenti in scena dall’inizio alla fine e coinvolgeranno letteralmente il pubblico.

La Prima, nella notte di Halloween

“Ci saranno tante sorprese – conclude Incognito -. Nella notte più spaventosa dell’anno, ovvero la notte di Halloween, abbiamo deciso di raccontare la storia di Vlad III principe di Valacchia. Che tra brividi e passione coinvolgerà il pubblico sin dall’ingresso a teatro per uno spettacolo intriso di emozioni, dannazione e avidità di potere in nome di un amore eterno e maledetto. È una storia d’amore e morte.

Una storia che ha “attraversato gli oceani del tempo”, per dirla con le parole dello stesso Bram Stoker, un incontro-scontro tra il bene e il male capace di rappresentare con estrema forza e veridicità le tante sfaccettature psicologiche dei protagonisti, di cui coglieremo il lato più umano e, quindi, più vicino alla sensibilità di ognuno di noi”.

Le Coreografie sono di Erika Spagnolo. Le Musiche originali di Franco Lazzaro. I Costumi di Rosy Bellomia. Parrucche, acconciature e trucco di Alfredo Danese. Scene di Artefatto Allestimenti.