Catanzaro: “La Sicilia affonda e Schifani riflette sui posti in Giunta”

PALERMO – “Presidente Schifani, le elezioni europee sono finite, mentre lei continua a perdere tempo con il bilancino per capire quale deputato o quale partito ha preso più voti e decidere le poltrone da assegnare, la Sicilia affonda tra le emergenze: il comparto agricolo è in agonia, c’è una crisi idrica da affrontare, e con l’estate alle porte cosa si sta facendo per evitare di rivivere l’emergenza incendi dello scorso anno?”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars.

Richiesta a Schifani

“Chiediamo al presidente della Regione di avviare al più presto un confronto vero con tutte le forze parlamentari sui problemi e sulle emergenze della Sicilia – aggiunge Catanzaro – è inaccettabile che il governo regionale sia paralizzato in attesa che la maggioranza definisca gli equilibri interni alla luce dei risultati delle europee, rallentando anche l’attività dell’Ars”.

Critiche anche da Barbagallo

“Senza acqua, con l’emergenza incendi che incombe. Due fenomeni che puntualmente si ripresentano – come le stagioni – ma che solo in Sicilia diventano eventi imprevedibili. Se i turisti scappano dai b&b a secco d’acqua e le nostre città rischiano nuovamente di essere assediate dalle fiamme dobbiamo ringraziare, anche quest’anno, il presidente della regione siciliana Renato Schifani e il suo governo”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

“Sono troppo impegnati – prosegue – al fresco dell’aria condizionata di palazzo d’Orleans. Pensano alle poltrone, a gestire il potere, a spartire incarichi e a tacere di fronte all’abominio dell’autonomia differenziata, per occuparsi dell’emergenza idrica che affligge la Sicilia e della prevenzione degli incendi. Vogliono una Sicilia assetata, incendiata e in fila perenne per curarsi. Di questo – conclude – i siciliani si sono resi conto e glielo ricorderemo al momento opportuno”.