C’è gelato e Jilatu,  la Pasticceria siciliana Tomarchio torna a fare la differenza

Catania – La rinomata pasticceria siciliana Tomarchio è felice di annunciare per il quarto anno consecutivo il suo goloso prodotto stagionale Jilatu, il gelato artigianale che fonde la tradizione dolciaria siciliana con la freschezza e la cremosità del gelato. Jilatu non è semplicemente un gelato, ma una vera esperienza di gusto che ha sorpreso e sorprenderà tutti coloro che lo proveranno.

Con Jilatu, Tomarchio celebra la perfetta fusione tra la storica arte pasticceria siciliana e la moderna gelateria. Ogni assaggio è un viaggio attraverso sapori autentici e inaspettati. I suoi clienti potranno ritrovare i gusti dimenticati e concedersi un momento di puro piacere.

Jilatu rappresenta l’eccellenza senza compromessi. Prodotto artigianalmente nei laboratori Tomarchio, questo gelato è realizzato esclusivamente con ingredienti 100% naturali e di altissima qualità, senza l’uso di aromi, coloranti o emulsionanti. Ogni gusto esalta la purezza delle materie prime.

La filosofia di Jilatu è chiara: pochi ingredienti per valorizzare i sapori autentici delle materie prime. Questa attenzione alla semplicità e alla qualità si riflette in ogni porzione, offrendo una consistenza cremosa e un sapore ricco e genuino.

La gamma di gusti di Jilatu è vasta e continuamente rinnovata, seguendo la stagionalità della frutta fresca e mantenendo sempre un livello qualitativo eccellente.

Ecco i gusti cremosi: Stracciatella modicana, Pistacchi siciliani, Cioccolato, Caffè infuso, Gianduia, Nocciola, Crema pasticcera e Mandorla. I gusti a base frutta sono naturalmente senza lattosio: Tortina, Fragoline dell’Etna, Pesca Tabacchiera, Mango e Limone.

Li troviamo in due formati: 250 e 1000 ml, in un comodo barattolo riutilizzabile come un packaging che profuma di Sicilia. Il gelato Jilatu si distingue per il suo colore naturale e la sua consistenza vellutata, frutto di una lavorazione meticolosa e di ingredienti di prima qualità. Ogni gusto offre un sapore pieno e rotondo, regalando un’esperienza sensoriale unica.

Realizzato con estrema cura dai nostri maestri pasticceri nei laboratori Tomarchio, Jilatu garantisce i più alti standard di qualità e sicurezza. Subito dopo la preparazione, il gelato viene distribuito esclusivamente nei punti vendita Tomarchio, dove è possibile trovarlo con numerose promozioni irresistibili.

Jilatu vi aspetta per offrirvi un momento di autentico piacere e per farvi riscoprire i sapori genuini della tradizione siciliana in una nuova, deliziosa veste.