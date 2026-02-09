 Incendio nel trapanese, autore del rogo ripreso mentre appicca il fuoco
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Incendio nel trapanese, autore del rogo ripreso mentre appicca il fuoco

1 min di lettura

Incendio nel trapanese, autore del rogo ripreso mentre appicca il fuoco

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI