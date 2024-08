Cenere vulcanica: ecco il piano per lo spazzamento meccanizzato

Il calendario e tutte le informazioni sul porta a porta

CATANIA – Gema Spa, come deciso in sinergia con il sindaco Enrico Trantino e la Direzione Ecologia del Comune, avvierà la raccolta porta a porta dei sacchetti di cenere vulcanica nelle sole giornate di mercoledì 21 e 28 agosto, 4 e 11 settembre, contestualmente alla frazione di differenziata prevista (carta e cartone).

Si invitano quindi i cittadini del Lotto Centro ad esporre i sacchetti di cenere e carta e cartone nelle giornate di martedì 20 e 27 agosto, 3 e 10 settembre correttamente separati e solo ed esclusivamente negli orari previsti di conferimento, dalle 20.30 alle 22.

Si ricorda inoltre ai cittadini la possibilità di conferire i sacchetti di cenere vulcanica direttamente nel Centro comunale di raccolta di via Galatioto (aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 fino al 31 agosto, dal 1 settembre anche dalle 14.30 alle 18) e nella postazione allestita in corso Indipendenza davanti all’Istituto “Carlo Gemmellaro” dalle 10 alle 17 tutti i giorni, esclusa la domenica.

Dal 18 al 24 agosto inoltre è stato predisposto un piano straordinario di spazzamento meccanizzato della cenere vulcanica: la raccomandazione ai cittadini è di rispettare i divieti di sosta che verranno apposti per consentire la corretta e completa pulizia di strade e marciapiedi.

Il calendario

– 18 agosto: divieti di sosta dalle 18 di giorno agosto alle 4 del 19 agosto in via Caserta, via Aosta e via Vicenza

– 19 agosto: divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 di giorno 19 agosto in via Padova e via Dalmazia

Divieti di sosta dalle 18 del 19 agosto alle 4 del 20 agosto in via Cagliari e via Napoli

– 20 agosto: divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 20 agosto in via Vittorio Emanuele Orlando e via Oliveto Scammacca

Divieti di sosta dalle 18 di giorno 20 agosto alle 4 del 21 agosto in via Calì, via Porte di Ferro e via Vecchio Bastione

– 21 agosto: divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 21 agosto in via Orto Limoni, via Eleonora D’Angiò e via Filocomo

Divieti di sosta dalle 18 del 21 agosto alle 10.20 del 22 agosto in via Ingegnere da via Etnea a via Calatabiano e via Calatabiano

– 22 agosto: divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 22 agosto in via Randazzo, via Bronte fino a viale Fleming e via Piedimonte

Divieti di sosta dalle 18 del 22 agosto alle 4 del 23 agosto in via Bentivoglio, via Francesco Corso e via Biancavilla

– 23 agosto: divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 23 agosto in via Cesare Beccaria, via Ferrante Aporti e via Giuseppe Fava

Divieti di sosta dalle 18 del 23 agosto alle 4 del 24 agosto in via Cesare Vivante e via Lavaggi

– 24 agosto: divieti di sosta da mezzanotte alle 10.20 del 24 agosto in via Cifali da viale Mario Rapisardi a via Cesare Beccaria e via Impallomeni