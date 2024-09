Cerda, ok del consiglio comunale alla variazione di bilancio

Sì alle spese decise dalla giunta del sindaco Geraci (nella foto)

CERDA (PALERMO) – Approvata dal consiglio comunale di Cerda (Palermo) la variazione di bilancio con la qualche la Giunta guidata dal sindaco Salvo Geraci ha determinato di affidare spese di progettazione per importanti opere cittadine.

In particolare vengono utilizzati 250mila euro, stanziati al Comune dall’assessorato regionale alle Infrastrutture, per il progetto di manutenzione della strada di collegamento San Nicola Burgitabus – 113 (37.500 euro), la manutenzione della strada intercomunale tra la SS113 e contrada Malluta-Catalfamo (37.500 euro), il completamento e la riqualificazione della Piazza La Mantia (30.000 euro), la manutenzione straordinaria della casa comunale di Piazza La Mantia (100 mila euro) e la manutenzione straordinaria e la riqualificazione di varie infrastrutture cittadine (40 mila euro).

“Spiace – afferma il sindaco Salvo Geraci – che ad una delibera così importante manchi il voto favorevole dell’opposizione. Davanti ad opportunità concrete di miglioramento delle infrastrutture non ci si può dividere. Invece c’è chi non arretra rispetto al ruolo di ‘Bastian contrario che si è ritagliato’. Noi abbiamo a cuore Cerda e lavoriamo per migliorarla ogni giorno”. I fondi impegnati dall’amministrazione comunale derivano dalla legge regionale 25 del 2023.