Ci sono due siciliani tra i 25 Alfieri del lavoro nominati da Mattarella

Sebastiano Cristaudo è di Pedara (Ct), Daniele Falciglia è di Piazza Armerina (En)

ROMA – Tra i nuovi 25 Alfieri del lavoro nominati da Mattarella – selezionati tra 3.400 profili – ci sono uno studente di Pedara (Ct) e uno di Piazza Armerina (En). Mercoledì prossimo, il Capo dello Stato li riceverà.

Gabriele Sebastiano Cristaudo

Gabriele Sebastiano Cristaudo, di Pedara, nel Catanese. Media scolastica: 10. Ha conseguito il diploma scientifico al liceo Galilei di Catania. Oggi studia Fisica a Padova. Dove è ospitato dal Collegio universitario Don Nicola Mazza.

Abile giocatore di scacchi, suona il pianoforte e è membro dell’Azione cattolica. A scuola si è distinto: ha ottenuto la medaglia d’oro alle Olimpiadi delle Scienze naturali, si è piazzato al primo posto a livello nazionale al Certamen Aetneum e al Certamen Taciteum.

E ha vinto il Concorso nazionale Giovanni Virgilio Schiaparelli per scrittura di articoli di astrofisica.

Daniele Maria Falciglia

Daniele Maria Falciglia, di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Media: 10. Si è diplomato al liceo scientifico Majorana – Cascino della sua città. È fratello d’arte.

Perché prima di lui, nel 2020, fu la sorella a ricevere dal presidente Mattarella la prestigiosa onorificenza. Si è iscritto alla facoltà di Lettere classiche a Roma, alla Sapienza. Sogna la carriera accademica.

“In futuro mi vedo in Italia e spero di tornare in Sicilia per aiutarla”, confessa. È ospite del collegio universitario Lamaro Pozzani. Durante la carriera scolastica ha vinto diversi premi.

Tra cui il Premio letterario regionale Padre Pino Puglisi Giovani e il Premio letterario nazionale Rocca Flea con pubblicazione della silloge “L’altro ci rende più umani”, contenente i racconti vincitori.