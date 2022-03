Cia, Favata è il nuovo presidente della Sicilia Orientale

La nuova sfida per il comparto agricoltura.

CATANIA – Francesco Favata è il nuovo presidente della Cia Sicilia Orientale. Subentra a Giuseppe Di Silvestro. Il mandato durerà quattro anni. Lo ha eletto l’assemblea congressuale presieduta dal presidente nazionale Cia, Dino Scanavino. “Un grosso ringraziamento va a tutti gli associati che mi hanno scelto – ha commentato Favata -sono particolarmente emozionato. Sono entrato nel mondo Cia 15 anni fa, sono cresciuto imparando a conoscere il complesso mondo agrumicolo, stando al fianco degli agricoltori, lottando con loro per le legittime rivendicazioni. Questo è ciò che voglio continuare a fare nel mio nuovo ruolo che assumo con passione e grande senso di responsabilità. È un momento difficile da affrontare – ha aggiunto – e abbiamo già programmato alcune iniziative. Innanzitutto, incontrerò i sindaci del comprensorio etneo per organizzare con loro un’azione condivisa, dura ma necessaria, per sollecitare il Governo nazionale ad abbassare i rincari che stanno attanagliando tutto il sistema produttivo. Chiediamo subito l’abbassamento delle accise, si può fare, e continueremo su altri temi, quali la revisione del catasto agrumicolo, l’ammodernamento delle infrastrutture agricole, e naturalmente – annuncia – torneremo a discutere sul tema della Pac, sugli interventi a sostegno del reddito degli agricoltori che dovranno essere ben definiti”. (ANSA).