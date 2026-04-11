Cina, salgono a 179 le zone nazionali di sviluppo industriale high-tech

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina conta ora 179 zone nazionali di sviluppo industriale high-tech, dopo che il Consiglio di Stato ha approvato a febbraio il passaggio della zona high-tech di Xiong’an, nella provincia dello Hebei, a zona nazionale di sviluppo industriale high-tech. Lo ha reso noto il ministero dell’Industria e dell’Information Technology.

Nel 2025, le zone nazionali di sviluppo industriale high-tech hanno generato una produzione complessiva di 20.400 miliardi di yuan (circa 2.970 miliardi di dollari), pari al 14,5% del prodotto interno lordo del Paese, ha dichiarato Yao Jun, funzionario del ministero, nel corso di una conferenza stampa.

Le imprese presenti in queste zone hanno investito circa 1.200 miliardi di yuan in ricerca e sviluppo interni nel 2025, con un aumento di circa il 30% rispetto alla fine del 2020, mentre l’intensità della spesa in R&S ha raggiunto il 6,1%, ha aggiunto Yao.

Secondo il ministero, le zone nazionali di sviluppo industriale high-tech sono diventate un importante polo per l’innovazione e per i talenti imprenditoriali in Cina.

In queste aree lavorano oltre 26 milioni di persone, di cui circa il 40% in possesso di una laurea o di un titolo superiore. Il numero equivalente a tempo pieno del personale di R&S ogni 10.000 addetti nelle zone è pari a circa 12 volte la media nazionale, ha precisato il ministero.

Queste zone hanno stabilito relazioni di cooperazione strategica con parchi industriali in oltre 30 Paesi e regioni e creato cinque aree di cooperazione per le piccole e medie imprese cinesi e straniere, portando avanti con continuità anche la cooperazione internazionale sulle catene industriali e di approvvigionamento in settori come intelligenza artificiale, nuova energia, nuovi materiali e biomedicina.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).