Circolo Canoa Catania, Dragon Boat rosa per “Il Filo della Vita”

Lunedì 24 ottobre al porto di Catania un pomeriggio dedicato alla prevenzione del tumore al seno

CATANIA – Ottobre si tinge di “rosa” e, come ogni anno, questo mese è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la più frequente neoplasia femminile. Lunedì pomeriggio (a partire dalle ore 17), al Porto di Catania (Molo di Levante) scenderà in acqua il Dragon Boat rosa per “Il Filo della Vita”. Un pomeriggio dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno.

Il Dragon Boat rosa è stato creato dall’associazione “Il filo della Vita”, diretto dalla presidentessa Enza Marchica con il Circolo Canoa Catania, guidato dal direttore sportivo Fabrizio Messina e dagli istruttori federali Tiziana Marletta e Beatrice Gliozzo. Il movimento del Dragon Boat è terapeutico. E’ curativo del linfedema al braccio, causato dall’intervento di tumore al seno. L’aggregazione, il praticare del sano sport, aiuta decisamente a guarire. Spettacolo ed emozioni assicurate lunedì pomeriggio, al Porto di Catania, dove sport, sociale e prevenzione si uniranno per una nobile causa nella suggestiva cornice del Molo di Levante.