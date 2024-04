Le auto più rubate in Italia e dove avvengono più furti: la classifica 2023 di LoJack

I furti, nell'ultimo anno, sono cresciuti dell'11%

ROMA – Tra il 2022 e il 2023 sono cresciuti in Italia i furti di veicoli. A dirlo è uno studio pubblicato da LoJack, azienda che fornisce sistemi di recupero di mezzi rubati, realizzato sulla base di dati forniti dal Ministero dell’Interno.

Lo scorso anno, secondo la ricerca, in Italia sono stati rubati 131.679 veicoli, per un incremento in tutte le categorie, in particolare le automobili, che con quasi 100mila casi segnano un +11% rispetto all’anno precedente.

In base a quanto scrive LoJack, in Europa l’Italia è seconda solo alla Francia, dove i furti sono comunque diminuiti negli ultimi anni.

La classifica delle auto più rubate in Italia nel 2023

In cima alla classifica delle auto più rubate nel 2023 c’è la Fiat Panda, con 12.571 furti, un numero che corrisponde circa a un’auto su 10. Seguono sul podio la Fiat 500, con 5.889 furti, e la Fiat Punto (4.604). Ai piedi del podio la Lancia Ypsilon (4.472), seguito dalla Fiat 500 L con 2.637 esemplari rubati.

Poco più sotto l’Alfa Romeo Giulietta (2.075), non viene risparmiata la Smart Fortwo che ha visto 1.976 esemplari rubati, a 1.741 si ferma la Citroen C3, che precede Volkswagen Golf (1.465) e Renault Clio (1.365).

Le tre vetture che più difficilmente vengono ritrovate sono Golf (la si recupera solo nel 35% dei casi), C3 (36%) e Fortwo (37%).

Per quanto riguarda le autombili Suv, le più rubate sono la Fiat 500X (1.997 furti), la Renegade (1.653), la Peugeot 3008 (778), la Jeep Compass (713) e la Renault Captur (663).

Le Regioni più colpite

Le regioni italiane più colpite nel 2023, dove sono stati registrati 8 furti su 10, sono Campania (26.045 furti, +9% rispetto al 2022), Lazio (16.912), Puglia (14.978), Sicilia (13.174) e Lombardia (9.750, +15% rispetto al 2022).