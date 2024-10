CNA Palermo: Da 70 anni al fianco delle imprese e dei cittadini

Tutelare gli interessi delle micro, piccole e medie imprese è il valore centrale che la CNA porta avanti da settant’anni in tutta Italia, e anche a Palermo. L’associazione è impegnata nel supportare le aziende nella gestione quotidiana delle attività, fornendo servizi su misura e promuovendo azioni che migliorano il contesto economico e sociale in cui operano. La CNA è determinata a proteggere i diritti delle imprese, ma anche quelli dei cittadini.

Valorizzazione delle eccellenze siciliane



Negli ultimi anni, la CNA ha dedicato sempre più spazio – e intende farlo sempre di più – alle eccellenze siciliane, dall’artigianato all’agroalimentare, che distinguono la Sicilia nel mondo come un territorio di prodotti straordinari e tradizioni da valorizzare. Per questo CNA Palermo è in prima linea nel promuovere il patrimonio artistico, culturale e naturale che caratterizzano la nostra regione ricca di bellezze uniche.

Con oltre 2900 artigiani e commercianti, 790 piccole e medie imprese, 4000 pensionati e circa 10.000 Cittadini, la sede di Palermo ha ottenuto numerosi riconoscimenti per la sua significativa crescita. Questo successo l’ha posizionata tra le migliori sedi territoriali della CNA in termini di incremento del numero di iscritti.

CNA Palermo è fortemente impegnata nel dialogo con le Istituzioni e a valorizzare l’artigianato e la piccola e media impresa, protagonisti dello sviluppo e del progresso economico e sociale di Palermo e dell’Italia nei vari tavoli politici dove si costruisce il futuro. Una vera e propria associazione datoriale al servizio degli artigiani e della piccola e media impresa.

Servizi per imprese e professionisti

Per usufruire dei servizi della CNA, le imprese, gli artigiani e i liberi professionisti devono associarsi versando una quota annuale. Una volta iscritti, hanno accesso a una vasta gamma di servizi: rappresentanza nei tavoli tecnici e politici, supporto per l’accesso al credito, l’aggiornamento su tutte le norme e le attività del proprio settore imprenditoriale, tenuta delle scritture contabili, servizi camerali, consulenza, formazione, internazionalizzazione, Mepa, partecipazione alle fiere e tanto altro.

Servizi per i cittadini e i pensionati

CNA Palermo offre servizi anche ai cittadini attraverso il patronato e il Caf. L’associazione ha una branca dedicata ai pensionati e gestisce uno sportello lavoro che offre assistenza che ha l’obbiettivo di informare, assistere e orientare verso l’inserimento nel mondo del lavoro, il rilancio produttivo e di sé stessi. I cittadini possono inoltre usufruire di consulenze su polizze per casa, vita, infortuni e auto. Inoltre, vi è un’agevolazione messa a disposizione dei cittadini: la carta SERVIZIPIÙ, che dà diritto agli associati di poter usufruire di offerte, promozioni e sconti su vari prodotti e servizi in convenzione.

La sede di CNA Palermo si trova in via Rosolino Pilo 20 e riceve il pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00.