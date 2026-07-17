L'autore del delitto si è dato alla fuga ma è stato rintracciato e fermato

Ucciso con una coltellata per una lite in strada con un automobilista, scocciato perché non riusciva a passare: è morto così, Antonio Greco, alle 23 di ieri sera, giovedì 16 luglio, a Collegno, in provincia di Torino.

Ad accoltellarlo un uomo poi risalito in auto e scappato, che ha fatto perdere le sue tracce nel buio della notte. I carabinieri, però, sono riusciti a rintracciarlo e l’hanno fermato con l’accusa di omicidio.

La ricostruzione

Antonio Greco stava passeggiando all’angolo tra via Fratelli Tampellini, via Martiri del XXX Aprile e via San Lorenzo, stava parlando con un’altra persona in strada quando è arrivato un uomo a bordo di una Citroën.

Subito sarebbe scoppiato un litigio a colpi di clacson per reclamare il passaggio, poi sfociato in insulti. Alla fine l’automobilista è sceso e ha colpito il pedone con una coltellata, ferendo anche il figlio di Greco, trasportato in ospedale in condizioni non gravi. Per l’anziano, invece, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori del 118 hanno potuto soltanto constatarne il decesso e avvisare i carabinieri di Collegno e Rivoli.

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Nel frattempo sono partite le ricerche supportate dalle testimonianze delle persone che si trovavano nelle vicinanze e alle telecamere di videosorveglianza si è risalito all’autore del delitto.

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