 Colonnine prese d'assalto, furti tra Catania e Siracusa: due arresti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Colonnine prese d’assalto, furti tra Catania e Siracusa: due arresti

Furti colonnine a catania
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
La squadra mobile ha acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza
le indagini
di
1 min di lettura

CATANIA – Due uomini, di 54 e 34 anni, sono stati arrestati, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, per furto.

Secondo la Procura sarebbero gli autori di “una pluralità di episodi criminosi commessi in danno di colonnine di ricarica Enel”.

Catania e Siracusa, furti di rame e arresti

Da indagini della squadra mobile della Questura sarebbe emerso che i due indagati, spostandosi con un’auto, a febbraio e marzo “avrebbero sottratto da 10 diversi punti di ricarica ubicati nelle province di Catania e Siracusa, voluminosi e costosi cavi in rame, così creando seri danni ed evidenti disagi per gli automobilisti”.

Allo loro identificazione la polizia è giunta grazie alla visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza di esercizi commerciali.
I due indagati erano già stati arrestati lo scorso 4 febbraio per un furto di cavi in rame da una cabina elettrica.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI