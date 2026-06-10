La squadra mobile ha acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza

CATANIA – Due uomini, di 54 e 34 anni, sono stati arrestati, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, per furto.

Secondo la Procura sarebbero gli autori di “una pluralità di episodi criminosi commessi in danno di colonnine di ricarica Enel”.

Catania e Siracusa, furti di rame e arresti

Da indagini della squadra mobile della Questura sarebbe emerso che i due indagati, spostandosi con un’auto, a febbraio e marzo “avrebbero sottratto da 10 diversi punti di ricarica ubicati nelle province di Catania e Siracusa, voluminosi e costosi cavi in rame, così creando seri danni ed evidenti disagi per gli automobilisti”.

Allo loro identificazione la polizia è giunta grazie alla visione di immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza di esercizi commerciali.

I due indagati erano già stati arrestati lo scorso 4 febbraio per un furto di cavi in rame da una cabina elettrica.