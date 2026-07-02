 Avola, colpisce con un'ascia il compagno dell'ex: arrestato
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Colpisce con un’ascia il compagno dell’ex, un arresto ad Avola

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Le indagini dei carabinieri
PROVINCIA DI SIRACUSA
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1 min di lettura

SIRACUSA – I carabinieri hanno arrestato un 67enne di Avola (Siracusa), in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa, per tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma impropria.

L’attività investigativa, condotta dai militari della compagnia di Noto e coordinata dalla procura di Siracusa, ha permesso di ricostruire un’aggressione avvenuta la mattina del 10 giugno scorso ad Avola.

L’arrestato, in seguito ad una lite in strada, ha assalito con un’ascia l’attuale compagno della ex moglie colpendolo ripetutamente agli arti superiori; il movente sarebbe riconducibile alla gelosia. Alcuni passanti sono intervenuti interrompendo l’aggressione. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso di Avola per essere medicata.

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