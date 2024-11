Gli agenti al lavoro per risalire agli autori del colpo

ROMA – Colpo grosso nella boutique di Valentino accanto piazza di Spagna a Roma. I malviventi sono entrati in azione prima della mezzanotte e hanno rubato borse griffate per un valore di circa 140mila euro.

La vigilanza, insospettita dal suono dell’allarme, ha contattato il vicedirettore della boutique e il numero di emergenza 112. Una volta all’interno della boutique il responsabile ha notato che mancavano quattro borse dalle mensole. Poi, controllando nei cassetti, si è capito che i ladri avevano preso anche altri pezzi. Si stima che siano scappati con un bottino del valore di circa 140mila euro.

Sul posto è arrivata la polizia che ha avviato indagini per risalire agli autori del furto. L’ipotesi è che si tratti di una banda di esperti. I ladri potrebbero aver deciso di svaligiare la boutique di sabato sera, in una zona abitualmente affollata di turisti e romani, proprio per non dare nell’occhio e mescolarsi alla folla durante la fuga.

Nel negozio la polizia scientifica ha lavorato a lungo alla ricerca di qualche traccia lasciata dalla banda. Non sono stati trovati segni di effrazione sulle porte d’ingresso né buchi nel muro. Da chiarire, dunque, come abbiano fatto a entrare nella boutique. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere del negozio e quelle in strada che potrebbero aver immortalato i responsabili all’arrivo o durante la fuga.

