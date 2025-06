Comiso, non si ferma all’alt e investe una bambina: arrestato

La piccola fortunatamente ha riportato ferite lievi

COMISO – I carabinieri della stazione di Comiso, durante un servizio di controllo, hanno notato un’auto sospetta che, alla loro vista, ha accelerato bruscamente effettuando manovre pericolose e cercando di allontanarsi.

Dopo un breve inseguimento, il veicolo ha imboccato un vicolo del centro storico senza via d’uscita ed è stato bloccato dalla pattuglia dell’Arma. L’auto in fuga ha anche urtato una bimba di 6 anni che stava giocando in strada.

La piccola, subito medicata, ha riportato fortunatamente lesioni lievi mentre i militari hanno identificato l’uomo alla guida, un ventisettenne, privo di documenti di riconoscimento e di patente.All’automobilista sono stati dati gli arresti domiciliari.