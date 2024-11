Commissione, il futuro della Bandita. Colletti (FdI): “Proposte accolte”

L'impegno

PALERMO- Si è conclusa la seduta della Commissione Urbanistica per discutere delle tematiche inerenti al futuro della borgata marinara di Bandita in previsione dei prossimi lavori di riqualificazione nel merito ai dei progetti Pnrr.

Alla riunione erano presenti anche il Presidente della II Circoscrizione Federico Giuseppe e il Consigliere Giovanni Colletti, responsabile del dipartimento cittadino “Costa Sud” per Fratelli d’Italia. “Mi sento – dichiara quest’ultimo – di fare un plauso al lavoro della Commissione che ha anche accolto alcune nostre proposte in merito, certi che la Costa Sud vedrà finalmente il giusto rendering in termini di sviluppo futuro. Voglio inoltre ringraziare il Presidente della Commissione Urbanistica, Cons. Antonio Rini, per l’invito a essere auditi”.