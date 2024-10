La Compagnia Poetica Produzioni in scena con il musical “Dracula”

Giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre

CATANIA – Dopo il successo di critica e pubblico della commedia musicale “I Promessi Sposi – Amore e Provvidenza”, visto da oltre 50mila spettatori, la Compagnia Poetica Produzioni, diretta dal regista ed attore Alessandro Incognito, ritorna in scena con il musical “Dracula”.

Sul palco del Teatro Ambasciatori da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, le pagine del romanzo di Bram Stoker tra brividi, passione e suspence, prenderanno vita per regalare al pubblico presente un crescendo di avvincenti e contrastanti emozioni.

“Dal 2017, l’anno del debutto ufficiale dei Promessi Sposi sono state realizzate diverse produzioni – dichiara Alessandro Incognito, autore non solo della regia ma anche dell’adattamento teatrale – e la prima versione della messa in scena di “Dracula” nasce durante la scorsa stagione, ma in lingua inglese.

Visto il grande riscontro e soprattutto il fascino che il mondo dei vampiri riscuote, non solo tra i giovanissimi, abbiamo deciso di riprendere in mano il copione e riscrivere il testo in italiano. Vi troverete dentro tutti gli elementi di fascino di questo mondo, che fa parte dell’immaginario collettivo, ma anche qualcosa di nuovo, ovvero una grande attenzione nei confronti dell’aspetto umano dei personaggi, le loro tragedie e le loro gioie”.

“Amore e morte s’incontrano”

Non un semplice spettacolo teatrale, ma un evento coinvolgente ed unico per la città di Catania che “la piccola Brodway sotto il vulcano”, così definita dalla stampa che ha assistito ai precedenti spettacoli nati e cuciti dalla giovane ma esperta mano di Alessandro Incognito, è pronta a mettere in scena.

Per catturare e trascinare con sé il pubblico in un viaggio fantastico, dalla Londra di fine Ottocento alla Transilvania del famoso Conte Dracula, per vivere il brivido e il mistero della sua disumana umanità.

“Amore e morte si s’incontrano e si scontrano con il bene e il male – conclude Incognito, gestore, tra le altre cose, del Teatro Ambasciatori dal 2015 – con il preciso obiettivo di raccontare questa storia, dalla realizzazione totalmente inedita e, ci teniamo a specificarlo, assolutamente partecipativa ed interattiva, per un’esperienza teatrale totalmente immersiva”.