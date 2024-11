190 nuove opportunità: concorso per funzionari all’Agenzia delle Entrate

Il bando è dedicato ai laureati

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato un bando di concorso per funzionari per il 2024, destinato all’assunzione di 190 nuovi funzionari in diverse aree operative.

Il bando è dedicato a laureati con competenze nei settori tecnico e gestionale, con l’obiettivo di potenziare le capacità organizzative e funzionali dell’Agenzia e, prevede l’inserimento con un contratto a tempo indeterminato.

Selezione per il concorso di funzionari

La selezione dei candidati avviene attraverso due fasi d’esame. La prima fase consiste in una prova scritta con una serie di domande a risposta multipla per verificare la preparazione sui temi indicati nel bando e differenziati per ogni codice concorso. Il punteggio massimo della prova sarà di 30 punti.

I candidati che ottengono un punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta saranno ammessi a sostenere la prova orale.

La seconda fase consiste in una prova orale, svolta per valutare le competenze professionali del candidato, le sue capacità relazionali e motivazionali.

La prova orale riguarda gli stessi argomenti della prova scritta, la familiarità del candidato con l’uso delle tecnologie informatiche e la conoscenza della lingua inglese.

L’esame orale ha un punteggio massimo di 30 punti e la valutazione minima per essere ammessi è di 21 punti su punteggio massimo.

Come candidarsi al concorso

I candidati interessati a partecipare al concorso per funzionari presso l’Agenzia delle Entrate devono inviare la loro domanda in formato digitale tramite il Portale inPA.

La domanda deve essere presentata entro il 19 dicembre 2024 seguendo le istruzioni del link sopra indicato.

Tutte le informazioni principali su concorso, date e modalità saranno rese disponibili il 18 dicembre 2024 sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e del Portale inPA.

Per accedere al portale, è necessario effettuare il login utilizzando uno dei seguenti metodi di autenticazione: SPID, CIE, CNS o le credenziali eIDAS.

Il candidato deve possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

Per partecipare al concorso, è obbligatorio effettuare il pagamento della quota di iscrizione di 10 euro per ciascun codice concorso prescelto, pena di esclusione dalla selezione.

Per ulteriori informazioni sul concorso per funzionari all’Agenzia delle Entrate 2024, si consiglia di scaricare e consultare il bando ufficiale.

Per altri bandi e offerte di lavoro tieniti aggiornato sulla sezione concorso e lavoro di LiveSicilia.