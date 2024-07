Concorso Agenzia delle entrate, posti in Sicilia: requisiti e domanda

Candidature da presentare entro il 10 settembre 2024

È stato recentemente pubblicato un bando di concorso da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che prevede l’assunzione di 470 nuovi dipendenti a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale, con 41 posti specificamente riservati alla Regione Sicilia. Le candidature devono essere presentate entro il 10 settembre 2024.

Concorso Agenzie delle entrate: 41 posti in Sicilia

I candidati selezionati avranno il compito di svolgere attività operative nei campi giuridico, economico, tecnico e amministrativo, con l’obiettivo di recuperare e tutelare i crediti affidati all’Agenzia da parte degli enti impositori. Le mansioni degli addetti alla riscossione includono il recupero dei crediti secondo le normative vigenti, la supervisione sotto la guida del responsabile della struttura di assegnazione e l’uso di sistemi informatici e procedure standardizzate. Parte delle attività sarà svolta anche all’esterno delle sedi dell’Ente, con eventuali deleghe per rappresentanza davanti alle autorità competenti.

Tra le responsabilità degli addetti vi saranno le procedure di notifica e riscossione, i servizi erogati ai contribuenti sia in modalità telematica sia presso gli sportelli, la gestione amministrativa della riscossione e il supporto agli enti. Inoltre, sarà importante gestire il contenzioso e fornire assistenza e consulenza ai contribuenti, oltre a occuparsi dell’analisi di atti, della gestione dei pagamenti e dell’aggiornamento delle banche dati.

Requisiti

Le competenze richieste per questi ruoli includono la capacità di analisi e risoluzione dei problemi, pianificazione e organizzazione, precisione e riservatezza, nonché la capacità di lavorare sia autonomamente sia in gruppo. Saranno inoltre necessarie abilità organizzative e professionali per il raggiungimento degli obiettivi, capacità di negoziazione e gestione dello stress.

Per partecipare al concorso all’Agenzia dell’entrate in Sicilia, i candidati devono essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, godere dei diritti civili e politici, e non essere stati licenziati per giusta causa dall’Ente. Inoltre, non devono aver esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’Ente nei tre anni precedenti.

Titoli di studio

È richiesto un titolo di studio specifico: laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze economiche, o Scienze dell’Economia e della gestione aziendale, oppure un diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, o una laurea specialistica o magistrale equiparata. Non è necessaria esperienza professionale pregressa nel settore della riscossione tributi.

Le conoscenze richieste riguardano la normativa vigente sulla riscossione dei tributi, il diritto amministrativo, civile, commerciale e tributario, la contabilità aziendale e la gestione organizzativa. È fondamentale anche una buona conoscenza informatica e dei principali applicativi.

La suddivisione sul territorio nazionale

Il concorso all’Agenzia delle entrate prevede una distribuzione dei posti su base regionale: 5 posti in Abruzzo, 10 in Basilicata, 41 in Calabria, 105 in Campania, 21 in Emilia-Romagna, 83 nel Lazio, 13 in Liguria, 30 in Lombardia, 12 nelle Marche, 4 in Molise, 13 in Piemonte, 24 in Puglia, 22 in Sardegna, 41 in Sicilia, 35 in Toscana, 5 in Umbria e 6 in Veneto.

Come presentare la domanda

Per partecipare alla selezione, i candidati devono inviare la domanda esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID, CIE, CNE o eIDAS, attraverso il Portale unico del reclutamento InPA. Maggiori informazioni e il bando completo sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. È necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un domicilio digitale per completare la registrazione, la compilazione e l’invio della domanda entro il 10 settembre 2024.

Per ulteriori dettagli, si invita a consultare il bando disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

