Confindustria, Gianluca Costanzo vicepresidente nazionale GI

L'imprenditore catanese è stato scelto dal presidente Anghileri

CATANIA – Il catanese Gianluca Costanzo è vicepresidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria. È stato lui stesso ad annunciarlo attraverso i social. “È con grande orgoglio, entusiasmo e passione che inizio una nuova avventura”, afferma.

Costanzo avrà delega alle “nuove imprese” e “all’innovazione”. E si occuperà del progetto Talentis, “raccogliendo – afferma un’importantissima eredità dell’amico Andrea Marangone”.

“Continua il mio credo a servizio del movimento e dell’innovazione animato da un senso di condivisone e responsabilità – prosegue il giovane imprenditore nel suo posto su Facebook -. Un sentito ringraziamento al presidente Maria Anghileri per la fiducia per avermi voluto nella sua squadra. Avanti tutta per un Paese migliore”.