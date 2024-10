Volontari della Protezione civile, il Consiglio approva il regolamento

Al voto anche una mozione e due ordini del giorno

CATANIA – Il Consiglio comunale ha approvato ieri sera, all’unanimità dei 27 presenti, il regolamento del Gruppo di volontari di Protezione civile del Comune di Catania.

“Finalmente l’amministrazione di Catania – ha detto l’assessore alla Protezione civile Alessandro Porto – avrà il suo gruppo di volontari pronto a contribuire alla sicurezza della nostra comunità e del territorio con attività che hanno finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale”.

Il voto al consiglio comunale di Catania

“Ringrazio tutto il consiglio comunale – continua Porto – le commissioni consiliari e quanti hanno lavorato a questo progetto che mi rende particolarmente orgoglioso, perché ho avuto modo di rapportarmi spesso con i volontari e di toccare con mano l’importanza del ruolo che svolgono con grande spirito di dedizione”. Erano presenti in aula anche il vicesindaco Paolo La Greca e l’assessore Sergio Parisi.

Porto ha spiegato che il gruppo di volontari, che si insedierà all’interno della direzione Protezione civile del Comune, sarà iscritto negli elenchi della Protezione civile regionale e farà parte del terzo settore.

Potranno aderire all’apposito avviso del Comune tutti i cittadini con nazionalità italiana in possesso dei requisiti richiesti, disposti a dare la propria disponibilità e a garantire reperibilità nei casi di emergenza.

Saranno tutti dotati di tesserini identificativi, divise e dispositivi di protezione individuale, potranno utilizzare strutture e strumentazioni comunali per il servizio, che presteranno a titolo gratuito con diritto al rimborso spese. Potranno partecipare anche i dipendenti comunali, non interni alla direzione Protezione civile. La costituzione del Gruppo prevede il Consiglio direttivo, l’Assemblea, un coordinatore operativo.

Gli odg e la mozione

Il consesso civico presieduto da Sebastiano Anastasi (e in apertura dal vicepresidente Riccardo Pellegrino), ha inoltre approvato due ordini del giorno e una mozione. Il primo odg, “Messa in sicurezza definitiva dell’attraversamento pedonale del viale Andrea Doria nei pressi della Cittadella Universitaria”, presentato dal consigliere Damien Bonaccorsi, ha avuto il via libera dell’Assemblea con 29 consiglieri favorevoli e un astenuto.

L’ordine del giorno “Realizzazione di un sovrappasso pedonale collegato alla cittadella universitaria in viale Andrea Doria”, proposto dal consigliere Piermaria Capuana con altri firmatari, è stato approvato all’unanimità dei 30 presenti.

La mozione “Proposta per l’istituzione di tariffe agevolate per la sosta e il parcheggio a favore degli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Catania” presentata dal consigliere Piermaria Capuana, è stata approvata con 26 consiglieri favorevoli e tre astenuti.

Nel corso della seduta sono intervenuti anche i consiglieri Gianina Ciancio, presidente della IV Commissione Statuto e Regolamenti, Orazio Grasso, Alessandro Campisi, Andrea Barresi, Giovanni Magni, Maurizio Caserta, Graziano Bonaccorsi, Matteo Bonaccorso, Erika Bonaccorsi, Daniele Bottino, Serena Spoto, Erio Buceti.