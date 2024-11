Stallo in Consiglio comunale, salta la capigruppo: “Causa maltempo”

Presenti soltanto i rappresentati dell'opposizione

CATANIA – Se ne parlerà la prossima volta. Meteo permettendo, ovviamente. La conferenza dei capigruppo di ieri non ha potuto avere luogo per l’assenza in blocco dei sei rappresentanti del centrodestra.

All’appello si sono presentati soltanto gli esponenti di Pd e Misto (ovvero M5s): le due forze di opposizione, cioè. La prossima riunione si terrà giovedì in mattinata.

Non ci sarebbe “nulla di politico”, fanno sapere i bene informati. Che parlano di una coincidenza dettata dell’allerta rossa proclamata soltanto nel pomeriggio del giorno prima.

“Ogni speculazione sarebbe pretestuosa” mette le mani avanti una fonte a microfoni rigorosamente spenti. Sarà. Intanto, l’iniziativa non usuale fissata dal presidente Sebastiano Anastasi per uscire dallo stallo del consiglio comunale resta nero su bianco. Non si esclude che anche il sindaco possa partecipare alla riunione.