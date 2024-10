Conte “Nel mio Napoli tutti titolari, migliorare dopo Empoli”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Non mi piace affrontare il discorso

turnover. Sono tutti titolari. Le scelte le faccio in base a ciò

che vedo. Se c’è qualche problema cambierò, proverò a mettere la

migliore formazione da mandare in campo. C’è una partita da

disputare contro il Lecce e bisogna cercare di continuare a fare

risultato. Poi è inevitabile che farò delle scelte. Ho ancora

domani per scegliere”. Lo ha dichiarato Antonio Conte nella

conferenza stampa di presentazione di Napoli-Lecce in programma

sabato al Maradona. “L’approccio che mi aspetto? Mi auguro che ci

sia un approccio diverso. Quello di Empoli non mi è piaciuto. Non

è stato voluto da me o dai ragazzi. Ci sono anche gli avversari.

Vogliamo migliorare e cercare di fare meglio del primo tempo di

Empoli”, ha detto ancora il tecnico dei partenopei a tre giorni dalla sfida tra Inter e Juventus. “Non guardo alle partite

degli avversari ma solo alla mia. Ci servono punti perchè potremmo avere dei problemi più avanti. Siamo concentrati sulla partita di sabato sapendo che ci saranno delle difficoltà. E dovremo essere bravi a superarle” ha aggiunto il tecnico leccese, che affronta la squadra della sua città. “Ci sono i sentimenti e poi la professione. Non possono essere accomunati. Lecce rappresenta le mie origini. Campi polverosi, la squadra di mio padre. Poi ho fatto tutta la trafila nelle giovanili, sono arrivato in A e poi il salto con la Juventus. Poi c’è la partita. Il Lecce sarà un avversario che cercheremo di battere”, ha chiarito Conte. “Il rinnovo di Kvara dà fastidio? C’è una discussione tra il club e l’entourage del calciatore. Entrare nei

dettagli precisi non mi appartiene. Ci sono i dirigenti per

questo. Quello che posso dire e che chiedo a Khvicha è che continui a fare ciò che sta facendo. Deve rimanere concentrato sulla stagione. E’ un professionista esemplare. Poi mi auguro in futuro che le cose vengano sistemate e si possa trovare un accordo tra il club e l’agente. So anche che nel calcio tutto può succedere. Ci deve essere un accordo che soddisfi entrambe le parti. Lui, però, deve onorare la maglia fino al termine del campionato. Io non vado oltre altre cose. Kvara deve essere totalmente concentrato a fare quello che sta facendo. Poi si dice che chi vivrà, vedrà”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).