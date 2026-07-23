La richiesta in vista dei funerali del pompiere deceduto a San Cataldo

Controcorrente chiede al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani di proclamare il lutto regionale nel giorno dei funerali del vigile del fuoco del Comando provinciale di Caltanissetta morto durante le operazioni legate all’emergenza incendi. La richiesta arriva con una nota firmata dai parlamentari Ismaele La Vardera, José Marano, Alessandro De Leo e Carlo Gilistro. Secondo gli esponenti del gruppo parlamentare, il riconoscimento rappresenterebbe un gesto di vicinanza nei confronti di chi ha perso la vita mentre era impegnato nel proprio servizio.

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Vigile del fuoco morto, la richiesta di Controcorrente

“È morto facendo il proprio lavoro, durante l’ennesima stagione di fuoco in Sicilia – affermano i deputati – Chiediamo a Schifani di proclamare il lutto regionale nel giorno dei funerali del vigile del fuoco del Comando provinciale di Caltanissetta. Una morte evitabile se la regione avesse fatto prevenzione, ma non è la sede adatta per parlarne”.

L’appello ai Comuni siciliani

Controcorrente rivolge inoltre un invito a tutte le amministrazioni comunali dell’Isola affinché rendano omaggio al vigile del fuoco morto a San Cataldo nel giorno delle esequie. “Invitiamo tutti i Comuni siciliani a esporre le bandiere a mezz’asta e a osservare un minuto di silenzio in memoria chi muore nell’adempimento del proprio dovere non può e non deve essere dimenticato”, aggiungono i deputati regionali nella nota.

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