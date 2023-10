Coppolino confermato alla guida di Unicoop Sicilia: decisivi per l’economia

"Serve un polo delle cooperative"

PALERMO – Felice Coppolino è stato rieletto presidente di Unicoop Sicilia al quarto congresso regionale che si è svolto all’Astoria Palace di Palermo. Vi hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “Le cooperative – ha detto Coppolino – diventano determinanti quale alternativa ai processi economici tradizionali, che ormai non guardano alle mutazioni del mercato del lavoro. Prima l’obiettivo era quello del posto fisso, ma in un’era globalizzata tutto è cambiato. Dunque, non possiamo permetterci più di guardare al passato ma dobbiamo investire nel futuro. L’approdo finale non può che essere quello della creazione di occasioni di lavoro, utilizzando lo strumento della cooperativa quale volano virtuoso, capace di generare un processo duraturo di crescita economica del nostro territorio”.

Secondo Coppolino “è necessario costituire un polo delle cooperative”. “Un contenitore dove, grazie al contributo di tutte le esistenti risorse umane, professionali e tecniche – spiega Coppolino – si possano creare progetti comuni con un doppio obiettivo: produrre sviluppo economico; rendere ancora più centrale e determinante il ruolo del mondo cooperativistico”. Unicoop in Sicilia riunisce 1263 cooperative. L’assessore Tamajo ha annunciato l’apertura di un “tavolo di confronto con il mondo delle cooperative”. Lagalla ha sottolineato il “valore della cooperazione fra le parti sociali”.