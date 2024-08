“Correte, c’è un uomo con una mitragliatrice”. Panico a Palermo

Per fortuna allarme rientrato

PALERMO – “Correte, correte c’è un uomo con una mitragliatrice”. Momenti di panico ieri sera, giovedì 15 agosto, ai Quattro Canti di Palermo. A lanciare l’allarme al 112 diverse telefonate di turisti e palermitani. I carabinieri sono arrivati nel cuore del centro storico intorno alle 23:30 dove poco prima c’era stato il fuggi fuggi.

Non è stato difficile rintracciare un giovane ucraino. Aveva ancora in mano una bottiglia di plastica a forma di mitragliatrice. Ha cercato di far capire in uno slang che univa la sua lingua madre e l’inglese di non aver fatto nulla di male.

Probabilmente ha davvero simulato il gesto di fare fuoco che ha provocato il panico in un luogo pieno di turisti. Per fortuna era solo uno scherzo. Di pessimo gusto ma uno scherzo.