Corte d’appello di Catania, dal Csm due nomi per il presidente di sezione

La proposta è stata votata dalla V commissione

CATANIA – La quinta commissione del Csm non ha ancora votato per il nuovo procuratore di Catania, dopo che Carmelo Zuccaro è passato dalla Procura alla Procura generale. Intanto ci sono le proposte per il nuovo presidente di sezione della Corte d’appello.

La proposta del Csm

Per prendere il posto del consigliere Rosario Cuteri sono stati proposti due nomi. Sono Sebastiano Mignemi, attuale presidente di sezione del Tribunale di Catania, che ha preso 4 voti in commissione. E Tiziana Carrubba, attuale presidente di sezione del Tribunale di Siracusa, che ha preso un voto.

A decidere dovrà essere il plenum dell’organo di autogoverno delle toghe. Non è possibile una stima dei tempi, anche se la proposta potrebbe già passare al plenum nelle prossime settimane. Intanto cresce l’attesa per la proposta del nuovo procuratore.

L’attesa per il nuovo procuratore

Le domande sono state presentate dai magistrati Sebastiano Ardita, Francesco Curcio, Gerardo Dominijanni, Ignazio Fonzo, Paolo Guido, Antonio Maruccia, Francesco Puleio e Marzia Sabella (in ordine alfabetico).

L’ex procuratore Zuccaro è stato nominato alla Procura generale di Catania lo scorso ottobre. Il bando con le 8 domande è stato dichiarato chiuso a metà novembre.

La polemica su presunte “pressioni politiche”

Domani è in programma un sit-in davanti al Tribunale di Catania per protestare contro presunte ingerenze politiche nella nomina del nuovo procuratore da parte del Csm. La protesta scaturisce dalle indiscrezioni relative a presunte pressioni politiche contro un’eventuale nomina dell’attuale procuratore aggiunto Sebastiano Ardita. In piazza scenderà pure la Cgil.