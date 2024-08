Cosparge di benzina l’ex e tenta di darle fuoco, salvata da un palermitano

Aveva chiesto un incontro chiarificatore per non mettere fine alla loro relazione

VERONA – Una donna, grazie al coraggioso intervento di un uomo palermitano, è riuscita a salvarsi dalle grinfie dell’ex fidanzato che le aveva gettato benzina addosso ed era pronto a darle fuoco.

Il tentato femminicidio si è verificato a Verona, nel quartiere Golosine, intorno alle 11.30 di lunedì 29 luglio.

La ricostruzione

L’uomo, un 50enne, aveva chiesto alla donna di incontrarsi per chiarire e non mettere fine alla loro relazione che andava avanti da 12 anni; una volta incontrati l’uomo ha lanciato della benzina contro la donna. In suo soccorso un giovane che ha assistito alla scena e ha chiamato le forze dell’ordine.

Il 50enne, nel frattempo, si era dato alla fuga ed è stato rintracciato nel pomeriggio di ieri, giovedì 1 agosto. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio.