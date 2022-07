Covid, in Sicilia 8920 nuovi casi: aumentano i ricoveri

Tutti i dati.

PALERMO – Sono 8.920 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 36.964 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 9.993. Il tasso di positività scende al 24% il giorno precedente era al 33,5%. La Sicilia è sempre al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 113.765 con un aumento di 8.126 casi. I guariti sono 3.027 mentre 4 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.249. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 963, anche oggi 22 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 36, due in meno rispetto al giorno prima. A livello provinciale si registrano a Palermo 2.970 casi, Catania 2.270, Messina 1.593, Siracusa 928 Trapani 874, Ragusa 723, Caltanissetta 412, Agrigento 940, Enna 447.